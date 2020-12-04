Суд восстановил в должности в МВД экс-командира "Беркута"

Его обвиняли в совершении преступлений во время событий Майдана

Его обвиняли в совершении преступлений во время событий Майдана

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Решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Суд решил: административный иск ... к Главному управлению МВД Украины в Харьковской области, Главному управлению Национальной полиции Украины в Харьковской области о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении в должности, обязательства совершить определенные действия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить частично", - говорится в Постановлении.

Суд постановил отменить приказ Главного управления МВД Украины в Харьковской области №604 от 6 ноября 2015 года, которым капитан милиции и командир оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД Украины в Харьковской области был уволен из органов внутренних дел.

Его восстановили в должности с этой же даты. Также суд распорядился взыскать с МВД Украины средний заработок за время "вынужденного прогула" в размере 11 297,20 грн. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший прокурор предстанет перед судом по делу Майдана.