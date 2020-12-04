Русский язык больше не имеет статус "регионального" на Одесщине: решение суда
Одесский окружной админсуд удовлетворил иск общественного деятеля Святослава Литинского об отмене решения Одесского облсовета, принятого в 2012 году, о предоставлении русскому языку статуса «регионального».
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице доктора философии Литинского, пишет RegioNews.
"Два года мы стучались в эти двери... и они открылись! В Одесской области отменено решение облсовета о региональном языке. Соответствующее решение вынес окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", — написал он в соцсети.
Літинский также напомнил, что ранее добился "отмены регионального языка в городе Одессе".
УРАА!!! Два года мы стучались в эти двери... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен...Posted by Святослав Литинский on Friday, December 4, 2020
Напомним, языковой омбудсмен просит отменить решение о функционировании региональных языков.