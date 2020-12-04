17:36  04 декабря
"Слуга народа" Александр Самойленко возглавил Херсонский областной совет
17:49  04 декабря
У Зеленского заявили, что решение Рады о лжи в декларациях будет пересмотрено
17:59  04 декабря
Вражеский снайпер на Донбассе ранил нашего защитника
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2020, 18:49 5

Русский язык больше не имеет статус "регионального" на Одесщине: решение суда

04 декабря 2020, 18:49 5
Читайте також українською мовою
Речь идет об отмене решения, принятого в 2012 году
Речь идет об отмене решения, принятого в 2012 году
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Одесский окружной админсуд удовлетворил иск общественного деятеля Святослава Литинского об отмене решения Одесского облсовета, принятого в 2012 году, о предоставлении русскому языку статуса «регионального».

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице доктора философии Литинского, пишет RegioNews.

"Два года мы стучались в эти двери... и они открылись! В Одесской области отменено решение облсовета о региональном языке. Соответствующее решение вынес окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", — написал он в соцсети.

Літинский также напомнил, что ранее добился "отмены регионального языка в городе Одессе".

УРАА!!! Два года мы стучались в эти двери... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен...

Posted by Святослав Литинский on Friday, December 4, 2020

Напомним, языковой омбудсмен просит отменить решение о функционировании региональных языков.

суд Украина язык решение Одесская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »