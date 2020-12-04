Русский язык больше не имеет статус "регионального" на Одесщине: решение суда

04 декабря 2020

Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака

Вся проблема в том, что Банковой следовало отправить в отставку замглавы Офиса президента Олега Татарова уже в самом дебюте развертывания вокруг него коррупционного скандала. Но теперь этот априори од...