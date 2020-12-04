Результаты конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины просят отменить

Иск с такими требованиями поступил в Окружной админсуд Киева

Иск с такими требованиями поступил в Окружной админсуд Киева

Фото Укринформ

Вместе с исковым заявлением в суд представлено ходатайство об истребовании доказательств у Министерства культуры об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат. Об этом говорится в исковых требованиях административного иска, который поступил в Окружной административный суд города Киева.

Также ОАСК просят признать данный конкурс, проведенный Минкультуры и информполитики, таким, что был проведен с нарушением. В частности, с нарушением постановления КМУ, согласно которого Правительство обязало Минкульт обеспечить общественное обсуждение эскиза.

В то же время, вместе с исковым заявлением в суд было представлено ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

В настоящее время Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс на лучший эскиз большого герба завершился, объявили победителя.