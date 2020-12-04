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04 декабря 2020, 17:49 6

Результаты конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины просят отменить

04 декабря 2020, 17:49 6
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Иск с такими требованиями поступил в Окружной админсуд Киева
Иск с такими требованиями поступил в Окружной админсуд Киева
Фото Укринформ
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Вместе с исковым заявлением в суд представлено ходатайство об истребовании доказательств у Министерства культуры об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат. Об этом говорится в исковых требованиях административного иска, который поступил в Окружной административный суд города Киева.

Также ОАСК просят признать данный конкурс, проведенный Минкультуры и информполитики, таким, что был проведен с нарушением. В частности, с нарушением постановления КМУ, согласно которого Правительство обязало Минкульт обеспечить общественное обсуждение эскиза.

В то же время, вместе с исковым заявлением в суд было представлено ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

В настоящее время Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс на лучший эскиз большого герба завершился, объявили победителя.

Минкульт конкурс герб суд оаск
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