На Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн
Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%
Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%
Сегодня, 20 октября, состоялся второй приватизационный аукцион спиртовой отрасли, на котором на продажу было выставлено Артемовское место осуществления деятельности и хранения спирта.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, передает RegioNews.
Стартовая цена завода составила 29,662 млн грн, однако во время открытых торгов она выросла на 68,6%, то есть до 50 млн грн.
Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", который находится в Харьковской области.
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