18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 19:11 9

На Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн

20 октября 2020, 19:11 9
Читайте також українською мовою
Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%
Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 октября, состоялся второй приватизационный аукцион спиртовой отрасли, на котором на продажу было выставлено Артемовское место осуществления деятельности и хранения спирта.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, передает RegioNews.

Стартовая цена завода составила 29,662 млн грн, однако во время открытых торгов она выросла на 68,6%, то есть до 50 млн грн.

Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", который находится в Харьковской области.

Харьковская область спиртзавод Фонд госимущества приватизация бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Харьковщине будут судить ректора университета за вымогательство взятки
20 октября 2020, 17:14
Авиакатастрофа под Харьковом: Семьям погибших курсантов выплатили всю денежную помощь
20 октября 2020, 15:55
Нанес ущерб на более чем 40 млн гривен: в Киеве будут судить чиновника "Киевтеплоэнерго"
20 октября 2020, 14:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »