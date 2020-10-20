На Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн

Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%

Цена предприятия в ходе торгов выросла на 68%

Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 октября, состоялся второй приватизационный аукцион спиртовой отрасли, на котором на продажу было выставлено Артемовское место осуществления деятельности и хранения спирта.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, передает RegioNews.

Стартовая цена завода составила 29,662 млн грн, однако во время открытых торгов она выросла на 68,6%, то есть до 50 млн грн.

Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", который находится в Харьковской области.