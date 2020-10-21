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21 октября 2020, 13:46 5

СБУ предупредила махинацию на строительстве дорог на Харьковщине

21 октября 2020, 13:46 5
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Это помогло избежать некачественного строительства и ремонта объектов инфраструктуры
Это помогло избежать некачественного строительства и ремонта объектов инфраструктуры
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины предупредила некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли Харьковщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

Установлено, что течение третьего квартала текущего года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных.

Это позволило коммерсантам победить в торгах и заключить договоры на почти 6,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Во время анализа тендерной документации было выявлено, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. А продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

Такая ситуация могла привести к поставке некачественных стройматериалов для выполнения работ и создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло причинить миллионные убытки государству", - сообщили оперативники.

Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договоры.

Напомним, ранее СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню.

СБУ преступление деньги дороги Харьковская область
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