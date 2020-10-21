СБУ предупредила махинацию на строительстве дорог на Харьковщине

Это помогло избежать некачественного строительства и ремонта объектов инфраструктуры

Это помогло избежать некачественного строительства и ремонта объектов инфраструктуры

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

Установлено, что течение третьего квартала текущего года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных.

Это позволило коммерсантам победить в торгах и заключить договоры на почти 6,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Во время анализа тендерной документации было выявлено, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. А продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

Такая ситуация могла привести к поставке некачественных стройматериалов для выполнения работ и создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло причинить миллионные убытки государству", - сообщили оперативники.

Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договоры.

Напомним, ранее СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню.