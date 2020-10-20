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20 октября 2020, 18:56 2

Некачественные бронежилеты на 42 млн: экс-заместителю министра обороны объявили о подозрении

20 октября 2020, 18:56 2
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Фото: gp.gov.ua
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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю Министра обороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием 11 тысяч бронежилетов, которые не способны должным образом защитить военных.

Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в этом деле сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Напомним, полиция Киевской области открыла уголовное производство против завода по производству бронежилетов.

подозрение прокуратура Минобороны коррупция закупки Уголовная ответственность
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