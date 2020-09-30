Стало известно, когда ожидается расшифровка "черных ящиков" самолета Ан-26

"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии

"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии

Фото из открытых источников

Завершение процесса расшифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области, ожидают до конца текущей недели.

Об этом сообщил в Facebook председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский, передает RegioNews.

"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", — написал он в соцсети.

Чиновник также добавил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, по словам Уруского, становится понятным, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".

Кроме того, председатель правительственной следственной комиссии сообщил, что в рамках расследования авиакатастрофы Ан-26 уже назначили судебно-медицинские экспертизы, провели выемку документов по организации и проведению полетов, допросили более 40 свидетелей катастрофы.

Также на отдельной площадке на территории военной части А4104 уже собирают фюзеляж самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы.

Помимо этого продолжается экспертиза ДНК погибших во время трагедии, результаты анализов ожидают примерно через две недели.

Уруский также рассказал, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил во время катастрофы, стабильное, он "быстро идет на поправку".

29 вересня працював на Харківщині У військовій частині А4104 в Чугуєві заслухав доповіді військових та слідчих... Опубліковано Олег Уруський Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.