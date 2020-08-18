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18 августа 2020, 15:29 4

В суд поступило еще три иска против приватизации гостиницы "Днепр"

18 августа 2020, 15:29 4
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Всего зарегистрировано четыре иска об обжаловании ее приватизации
Всего зарегистрировано четыре иска об обжаловании ее приватизации
Фото: flickr
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Против продажи киевской гостиницы "Днепр" подали еще три исковых заявления.

Об этом сообщил основатель киберкоманды NAVI и один из победителей аукциона по приватизации отеля Александр Кохановский, передает RegioNews.

По его словам, все иски о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества поданы в Окружной административный суд города Киева.

Кохановский добавил, что они предметно одинаковые, в них говорится о том, что продажа вообще не должна была состояться

Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в Окружной административный суд было одновременно подано четыре предметно одинаковых иска", - написал он.

Напомним, 15 июля гостиницу "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой киберспортивный проект.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельности" средств, после чего подписывается договор.

17 августа стало известно, что приватизацию киевского отеля "Днепр" пытаются оспорить в суде.

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