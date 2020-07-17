Отель "Днепр" может не достаться победителю приватизационного аукциона

Фонд госимущества хочет выяснить происхождение средств нового владельца гостиницы - ООО "Смартленд"

Фонд госимущества хочет выяснить происхождение средств нового владельца гостиницы - ООО "Смартленд"

Фото: Дмитрий Сенниченко Facebook

Фонд государственного имущества Украины обратился к правоохранителям и государственным органам, чтобы выяснить происхождение средств ООО "Смартленд", которое выиграло аукцион по продаже гостиницы "Днепр" в центре Киева.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам председателя ФГИУ, украинское законодательство запрещает инвестировать в украинские активы деньги, российского происхождения. Сам инвестор также не может быть из соседней страны.

По процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат. Нового победителя аналогично проверят.

Чтобы выяснить происхождение средств, Фонд госимущества направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После тщательной проверки данных... эти органы предоставят нам свои выводы относительно происхождения инвестиционного капитала. Опираясь на выводы компетентных структур, мы принимаем решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона, или не подписывать. Сомнительный, из оффшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Так же принадлежность к списку FATF или ложная информация, поданная участником, – основание для отказа", - рассказал Сенниченко.

В то же время, глава ФГИ отметил, что залог в 10% от стартовой цены за участие в аукционе участникам не возвращается.

...Если окажется, что к покупке как-то причастны русские или субъекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останется в государственной казне", - отметил Сенниченко.

Давайте на прикладі приватизації готелю "Дніпро" розберемося, як працює захист від дурака (закреслено) російського... Опубліковано Dmitry Sennychenko Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Напомним, 15 июля Гостиница "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".