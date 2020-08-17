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17 августа 2020, 13:31 4

Приватизацию киевского отеля "Днепр" пытаются оспорить в суде

17 августа 2020, 13:31 4
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Он был продан на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн
Он был продан на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн
Фото: Facebook
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В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием отменить результаты аукциона по продаже киевского отеля "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 №1268", - говорится в сообщении.

Также известно, что истец, имя которого не сообщается, просит суд приостановить действие приказа и запретить Фонду госимущества продолжать приватизацию объекта.

По мнению истца, этот приказ был принят Фондом государственного имущества "с нарушением норм действующего законодательства, что является противоправным и подлежит отмене".

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", - добавили в ОАСК.

Напомним, 15 июля гостиницу "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой киберспортивный проект.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельности" средств, после чего подписывается договор.

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