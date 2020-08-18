До суду надійшло ще три позови проти приватизації готелю "Дніпро”

Всього зареєстровано чотири позови про оскарження його приватизації

Всього зареєстровано чотири позови про оскарження його приватизації

Фото: flickr

Проти продажу київського готелю "Дніпро" подали ще три позовних заяви.

Про це повідомив засновник кіберкоманди NAVI та один із переможців аукціону з приватизації готелю Олександр Кохановський, передає RegioNews.

За його словами, усі позови про визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна подані до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Кохановський додав, що усі позови предметно однакові, у них йдеться про те, що продаж взагалі не повинен був відбутися

Інформаційну атаку після аукціону ми пережили, все перевірки та інстанції пройшли. І ось тепер до Окружного адміністративного суду було одночасно подано чотири предметно однакових позови”, - написав він.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

17 серпня стало відомо, що приватизацію київського готелю "Дніпро" намагаються оскаржити в суді.