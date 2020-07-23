16:52  23 июля
Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой
14:42  23 июля
Львовяне не хоят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ
17:12  23 июля
Информационную систему "Выборы" в этом году не обновят – ЦИК
UA | RU
UA | RU
23 июля 2020, 13:56 29

Отель "Днепр" купили айтишники: хотят сделать киберспортивной ареной

23 июля 2020, 13:56 29
Читайте також українською мовою
На месте отеля владельцы планируют сделать большой киберспортивный проект
На месте отеля владельцы планируют сделать большой киберспортивный проект
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Недавно проданный столичный отель "Днепр", по задумке победителей аукциона основателя киберкоманды NAVI Александра Кохановского и его партнеров, станет частью большой киберспортивной инфраструктуры в Киеве.

Об этом Кохановскоий сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники", - пишет Кохановский.

По его словам, они с партнерами несколько лет назад задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Он должен был начаться с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизация отеля "Днепр".

"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge", – заверяет Кохановский.

Ранее сообщалось, что отель "Днепр" может не достаться победителю приватизационного аукциона.

Киев аукцион покупка отель Недвижимость
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »