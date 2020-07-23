Отель "Днепр" купили айтишники: хотят сделать киберспортивной ареной

На месте отеля владельцы планируют сделать большой киберспортивный проект

На месте отеля владельцы планируют сделать большой киберспортивный проект

Фото: Facebook

Недавно проданный столичный отель "Днепр", по задумке победителей аукциона основателя киберкоманды NAVI Александра Кохановского и его партнеров, станет частью большой киберспортивной инфраструктуры в Киеве.

Об этом Кохановскоий сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники", - пишет Кохановский.

По его словам, они с партнерами несколько лет назад задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Он должен был начаться с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизация отеля "Днепр".

"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge", – заверяет Кохановский.

Ранее сообщалось, что отель "Днепр" может не достаться победителю приватизационного аукциона.