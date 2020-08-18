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18 августа 2020, 12:58 2

Кличко хочет создать в Киеве муниципальную полицию: подробности

18 августа 2020, 12:58 2
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Власти города уже над этим работают
Власти города уже над этим работают
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В ближайшие годы в Киеве должна быть создана муниципальная полиция по примеру Нью-Йорка и Берлина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью'ю "112 Украина", сообщает RegioNews.

"Я убежден, что должна быть муниципальная полиция, как в Берлине, как в Нью-Йорке. И мы над этим работаем", - заявил Кличко.

Он напомнил, что в Киеве уже создано муниципальную "Стражу".

"Она показала свою эффективность - патрулирование улиц, помощь полиции, но они ограничены в правах. Они помощники, ни в коем случае не полицейские. Они следят за соблюдением порядка на пешеходных мостах, в зонах отдыха. Ключевых функций полиции у них нет. Но это уже прототип муниципальной полиции. И я убежден в том, что в ближайшие годы мы должны прийти к этому", - отметил мэр Киева.

Напомним, ранее Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19.

Киев полиция мэр Кличко Виталий правоохранители
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