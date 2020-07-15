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15 июля 2020, 17:51

Отель "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен

15 июля 2020, 17:51
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Фото: Facebook
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Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе гостиницу «Днепр», расположенную в центре Киева, за 1 миллиард 111 миллионов гривен.

Аукцион проводился в три раунда через платформу ProZorro.Продажи, пишет RegioNews.

Отель "Днепр" расположен в центре Киева и занимает площадь почти три тысячи квадратных метров. Само здание площадью 13 тысяч квадратных метров имеет 186 номеров, помещения под аренду, сауна, три конференц-зала, бизнес-центр, два бара и рестораны и SPA-центр.

Новый владелец "Днепра" вместе с гостиницей и получил его долги перед бюджетом, кредиторами и по зарплате персоналу. Их необходимо погасить в течение трех месяцев.

Также новый владелец должен сохранить "Днепр" как отель, сохранить его название и штат из 159 работников, поддерживать категорию заведения на уровне не менее "4 звезд".

Напомним, объявление о приватизации отеля появилось в июне со стартовой ценой в 81 миллион гривен.

Киев готель Днепр продажа аукцион Фонд госимущества
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