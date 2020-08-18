Названа зарплата главы ВАКС Танасевич за июль

Ее заместитель получил более 88 тысяч гривен

Ее заместитель получил более 88 тысяч гривен

Фото из открытых источников

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич в июле получила зарплату в размере 54 464,95 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на информационный запрос "Украинских Новостей", передает RegioNews.

Отмечается, что заместитель Танасевич Евгений Крук получил 88 118,76 гривен, а глава Апелляционной палаты Даниила Черненькая - 218 071,23 гривен.

Расклад по зарплате Елены Танасевич такой - 14 708 гривен составил должностной оклад, 1 471 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, 527 гривен - доплата за ненормированный рабочий день, 1 471 гривен - доплата за пребывание на административной должности, 2 206 гривен - доплата за научную степень, 4 412 гривен - доплата за выслугу лет, 6 908 гривен - перерасчет за июнь.

Также ей было начислено 22 761 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен.