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18 августа 2020, 10:21 4

Названа зарплата главы ВАКС Танасевич за июль

18 августа 2020, 10:21 4
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Ее заместитель получил более 88 тысяч гривен
Ее заместитель получил более 88 тысяч гривен
Фото из открытых источников
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Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич в июле получила зарплату в размере 54 464,95 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на информационный запрос "Украинских Новостей", передает RegioNews.

Отмечается, что заместитель Танасевич Евгений Крук получил 88 118,76 гривен, а глава Апелляционной палаты Даниила Черненькая - 218 071,23 гривен.

Расклад по зарплате Елены Танасевич такой - 14 708 гривен составил должностной оклад, 1 471 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, 527 гривен - доплата за ненормированный рабочий день, 1 471 гривен - доплата за пребывание на административной должности, 2 206 гривен - доплата за научную степень, 4 412 гривен - доплата за выслугу лет, 6 908 гривен - перерасчет за июнь.

Также ей было начислено 22 761 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен.

зарплаты ВАКС суд судья гривна
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