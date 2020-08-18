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18 августа 2020, 10:49 8

На Хмельнитчине будут судить сельского голову, который получил неправомерную выгоду

18 августа 2020, 10:49 8
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Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет
Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет
Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области сельский голова за неправомерную выгоду пообещал другим должностным лицам возглавляемого сельского совета – главному бухгалтеру, секретарю и специалисту, осуществить влияние на принятие следователями полиции решение о закрытии уголовного производства по факту растраты бюджетных средств, в котором они фигурируют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает RegioNews.

Старокостянтиновской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских председателей по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник получил 750 долл США неправомерной выгоды. После получения указанных средств мужа разоблачен "на горячем".

По результатам досудебного расследования собрано достаточно доказательств совершения указанным лицом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника Криворожского отдела полиции задержали за предложение взятки своему руководству, обвинительный акт в отношении этого дела передано в суд.

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