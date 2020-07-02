Против полицейских из Кагарлыка было подано 12 жалоб, в том числе из-за насилия

По этим заявлениям провели лишь одно досудебное расследование

По этим заявлениям провели лишь одно досудебное расследование

Фото: Facebook

Полиция после проведения внутреннего расследования обнаружила не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников отделения полиции в Кагарлыке.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Осадчук, передает RegioNews.

Инормацию он получил в ответ на депутатское обращение к председателю Национальной полиции. По словам нардепа, по результатам этих обращений было лишь одно досудебное расследование.

На полицейских Кагарлицкого участка жаловались и раньше. Полиция нашла не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников этого отделения, 8 сообщений о применении силы на линию "102" и одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности", - написал Осадчук.

Он считает, что ужасных событий, которые произошли в участке, можно было избежать при условии надлежащего реагирования на предыдущие сообщения и обращения граждан.

Осадчук также добавил, что оба бывших полицейских, задержанных в Кагарлыке, не проходили через полицейскую комиссию, а один из них не прошел психофизиологическое обследование.

Напомним, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.