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02 июля 2020, 14:21 1

Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении еще двум полицейским

02 июля 2020, 14:21 1
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Всего следователи сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлыцкого отделения полиции
Всего следователи сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлыцкого отделения полиции
Фото: ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании еще двум правоохранителям Кагарлыцкого отделения полиции. Новым фигурантом дела стал оперуполномоченный Кагарлицкого отделения и еще одно подозрение вручили ранее задержанному полицейскому.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранителей подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК).

Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшего в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения уличающих показаний периодически зажимал дыхательную трубку", - говорится в сообщении.

После начала расследования в отношении изнасилования в ГБР начали обращаться другие лица с сообщениями о пытках в Кагарлыкском отделении полиции.

Известно, что в начале января 2020 года работники участка, ранее подозреваемые в истязании и изнасиловании, пытали двух человек, чтобы получить признание в совершении краж.

Правоохранители избивали потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлыкское отделение полиции применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - сообщили в ГБР.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции, которые сейчас находятся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Кагарлык ГБР правоохранители изнасилование насилие пытки полиция
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