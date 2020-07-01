На Буковине подросток сбывал данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира

Юному хакеру исполнилось лишь 17 лет

Юному хакеру исполнилось лишь 17 лет

В Черновицкой области полиция пресекла противоправную деятельность подростка, который сбывал персональные данные граждан из разных стран мира.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информации интернет-пользователей, которую затем продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Во время обыска у молодого хакера изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили больше 300 тысяч текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

За такие противоправные действия подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 19 мая в Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix".