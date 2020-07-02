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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 15:19 5

Проти поліцейських із Кагарлика було подано 12 скарг, зокрема через насильство

02 липня 2020, 15:19 5
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По цих заявах провели лише одне досудове розслідування
По цих заявах провели лише одне досудове розслідування
Фото: Facebook
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Поліція після проведення внутрішнього розслідування виявила щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників відділку поліції в Кагарлику.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Андрій Осадчук, передає RegioNews.

Інормацію він отримав у відповідь на депутатське звернення до голови Національної поліції. За словами нардепа, за результатом цих звернень було лише одне досудове розслідування.

На поліцейських Кагарлицького відділку скаржилися й раніше. Поліція знайшла щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників цього відділку, 8 повідомлень про застосування сили на лінію "102” і одне досудове розслідування, що здійснює Департамент внутрішньої безпеки", - написав Осадчук.

Він вважає, що жахливих подій, які сталися у відділку, можна було уникнути за умови належного реагування на попередні повідомлення та звернення громадян.

Осадчук також додав, що обоє колишніх поліцейських, затриманих у Кагарлику, не проходили через поліцейську комісію, а один із них не пройшов психофізіологічне обстеження.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

поліція депутат згвалтування Кагарлик
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