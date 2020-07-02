Проти поліцейських із Кагарлика було подано 12 скарг, зокрема через насильство
Поліція після проведення внутрішнього розслідування виявила щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників відділку поліції в Кагарлику.
Про це у Facebook повідомив народний депутат Андрій Осадчук, передає RegioNews.
Інормацію він отримав у відповідь на депутатське звернення до голови Національної поліції. За словами нардепа, за результатом цих звернень було лише одне досудове розслідування.
На поліцейських Кагарлицького відділку скаржилися й раніше. Поліція знайшла щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників цього відділку, 8 повідомлень про застосування сили на лінію "102” і одне досудове розслідування, що здійснює Департамент внутрішньої безпеки", - написав Осадчук.
Він вважає, що жахливих подій, які сталися у відділку, можна було уникнути за умови належного реагування на попередні повідомлення та звернення громадян.
Осадчук також додав, що обоє колишніх поліцейських, затриманих у Кагарлику, не проходили через поліцейську комісію, а один із них не пройшов психофізіологічне обстеження.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.