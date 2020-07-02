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02 июля 2020, 13:02 7

В Полтаве задержали женщину, 18 раз "минировавшую" здание в Киеве

02 июля 2020, 13:02 7
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Ей грозит до 8 лет тюремного заключения
Ей грозит до 8 лет тюремного заключения
Фото: REUTERS
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Киевские правоохранители задержали в Полтаве женщину, которая "минировала" здание в Шевченковском районе столицы 18 раз.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Злоумышленница делала ложные заявления о заложенной взрывчатке через таксофон и мобильный телефон. Теперь ей грозит 8 лет тюрьмы.

Отмечается, что на вызовы псевдоминера выезжали следователи, спасатели, медики и взрывотехники. После тщательного осмотра помещения и прилегающей территории подозрительных предметов или веществ обнаружено не было.

Правоохранители фиксировали каждый вызов нарушительницы и в течение нескольких месяцев пытались установить ее личность. Позже злоумышленницу задержали в Полтаве.

Мы выяснили, что к совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а, чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города" — заявил замначальник отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антон Кабиченко.

Следователи начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 1 июня неизвестный "заминировал" мост Метро.

Позже мужчине, который угрожал взорвать мост, следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении.

Киев минирование Полтава полиция задержание
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