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В Украине на месяц перенесли начало вступительной кампании
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 19:55 4

В Украине на месяц перенесли начало вступительной кампании

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08 мая 2020, 19:55 4
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Абитуриенты смогут подать оригиналы документов по почте
Фото: flickr
Абитуриенты смогут подать оригиналы документов по почте

Министерство образования и науки перенесло проведение вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2020 году на месяц.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале министерства, передает RegioNews.

По данным МОН, регистрация начнется 1 августа, прием заявлений и документов по результатам ВНО пройдет с 13 по 22 августа.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены планируют провести с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - говорится в сообщении.

Также абитуриенты смогут подать оригиналы документов по почте, а сканкопию необходимых документов - по электронной почте, правда с квалифицированной электронной подписью.

Министерство образования и науки отменило обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности.

Напомним, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

В связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.


коронавирус карантин ученики образование
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