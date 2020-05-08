В Украине на месяц перенесли начало вступительной кампании
Министерство образования и науки перенесло проведение вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2020 году на месяц.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале министерства, передает RegioNews.
По данным МОН, регистрация начнется 1 августа, прием заявлений и документов по результатам ВНО пройдет с 13 по 22 августа.
Творческие конкурсы и вступительные экзамены планируют провести с 1 по 12 августа.
Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - говорится в сообщении.
Также абитуриенты смогут подать оригиналы документов по почте, а сканкопию необходимых документов - по электронной почте, правда с квалифицированной электронной подписью.
Министерство образования и науки отменило обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности.
Напомним, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
В связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.
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