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Минобразование отменило госаттестацию школьников в 2020 году
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26 марта 2020, 14:34 33

Минобразование отменило госаттестацию школьников в 2020 году

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26 марта 2020, 14:34 33
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Государственная аттестация учеников четвертого и девятого классов 2020 года будет отменена из-за коронавируса
Фото: скрин с видео
Государственная аттестация учеников четвертого и девятого классов 2020 года будет отменена из-за коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщила в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Государственная итоговая аттестация для учеников четвертого и девятого классов будет отменена", - сказала она.

Также министр добавила, что в соответствии с законом об образовании и о полном общем среднем образовании учебный год в Украине заканчивается 1 июля, кроме выпускников 11 классов.

"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, обработаем тот материал, который подаем сейчас дистанционно, чтобы подвести определенные итоги", - отметила Мандзий.

Для выпускников 11-х классов учебный год закончится тогда, когда они получат документы об образовании.

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Напомним, из-за продления общенационального карантина в стране ВНО будет перенесено, а сроки проведения вступительной кампании будут изменены.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


школа образование Минобразования аттестация
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