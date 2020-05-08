В правительстве планируют восстановить перевозки работников наземным транспортом

Мероприятия медицинской и санитарной безопасности при перевозках остаются приоритетными

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Мероприятия медицинской и санитарной безопасности при перевозках остаются приоритетными

8 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко обсудил с автоперевозчиками вопрос организации перевозок сезонных рабочих наземными видами транспорта.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Поэтому Правительство и Офис вице-премьера ждут от ассоциации конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса", - подчеркнул Пристайко.

Кроме того, обсуждались меры медицинской и санитарной безопасности, которые следует ввести в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19 среди сезонных рабочих за рубежом.

Власть и перевозчики планируют провести все консультации, чтобы сформировать механизм противоэпидемических мероприятий во время перевозок рабочих.

Напомним, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует организовать перевозки чартерными рейсами граждан Украины в Польшу, Финляндию, Великобританию, Германию и Швецию.