13:49  08 мая
Одесские власти опасаются, что не смогут удержать режим ограничений
19:55  08 мая
В Украине на месяц перенесли начало вступительной кампании
20:14  08 мая
В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, трое военных ранены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 19:04 3

В правительстве планируют восстановить перевозки работников наземным транспортом

Читайте також
українською мовою
08 мая 2020, 19:04 3
Читайте також українською мовою
Мероприятия медицинской и санитарной безопасности при перевозках остаются приоритетными
Фото: flickr
Мероприятия медицинской и санитарной безопасности при перевозках остаются приоритетными

8 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко обсудил с автоперевозчиками вопрос организации перевозок сезонных рабочих наземными видами транспорта.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Поэтому Правительство и Офис вице-премьера ждут от ассоциации конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса", - подчеркнул Пристайко.

Кроме того, обсуждались меры медицинской и санитарной безопасности, которые следует ввести в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19 среди сезонных рабочих за рубежом.

Власть и перевозчики планируют провести все консультации, чтобы сформировать механизм противоэпидемических мероприятий во время перевозок рабочих.

Напомним, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует организовать перевозки чартерными рейсами граждан Украины в Польшу, Финляндию, Великобританию, Германию и Швецию.


Кабмин экономика карантин транспорт перезагрузка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине могут разрешить работу кинотеатров с 1 июля
08 мая 2020, 18:33
В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19
08 мая 2020, 17:38
В Виннице и Житомире разрешат ездить в общественном транспорте без пропусков
08 мая 2020, 17:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 мая 2020, 16:15
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »