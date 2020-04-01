Для 5-11 классов стартует "Всеукраинская школа онлайн": расписание уроков

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки

Фото: скрин с видео

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минобразования.

По ее данным, проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса президента Украины, МОН Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.

"Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Как отмечается, будут транслироваться уроки по 11 предметам: украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Минобразования. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.

В частности, за классами закреплены следующие телеканалы:

5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина

6 класс – ZOOM и News One

7 класс – ZIK

8 класс – Индиго и УНИАН

9 класс – Рада и RU:Культура

10 класс – RU:Первый

11 класс – М1

Как пояснили в пресс-службе Министерства, уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий на последующие недели можно скачать для: 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

Съемки уроков происходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и тому подобное. Они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.

Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.