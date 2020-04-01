Для 5-11 классов стартует "Всеукраинская школа онлайн": расписание уроков
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минобразования.
По ее данным, проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса президента Украины, МОН Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.
"Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Как отмечается, будут транслироваться уроки по 11 предметам: украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.
Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Минобразования. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.
В частности, за классами закреплены следующие телеканалы:
5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина
6 класс – ZOOM и News One
7 класс – ZIK
8 класс – Индиго и УНИАН
9 класс – Рада и RU:Культура
10 класс – RU:Первый
11 класс – М1
Как пояснили в пресс-службе Министерства, уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
Расписание занятий на последующие недели можно скачать для: 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.
На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.
Съемки уроков происходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и тому подобное. Они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.
Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.
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