Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Первый сценарий: карантин завершается до 1 недели июня.
Все ученики, кроме 11-го класса заканчивают учебный год в конце июня. Выпускники 11-х классов учатся до конца июня. ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Вступительная кампания начнется в начале августа.
Второй сценарий: карантин продолжается до начала августа.
Все ученики, кроме 11-го класса заканчивают обучение в конце мая. ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября.
Через эпидемиологическую ситуацию будет отменено государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах.
15 апреля будет обнародовано онлайн-пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями.
За обоих сценариев для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так, как и планировался.
Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.
Для студентов выпускных лет защита дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, получающих степень доктора философии, доктора искусства, доктора наук.
В Минобразовании заверили, что ВНО быть и рассказали когда. В.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено и рассказала о вариантах его проведения.
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