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08 мая 2020, 18:55 3

В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков

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08 мая 2020, 18:55 3
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Больше половины заболевших медработников из Подольска
Фото: pexels
Больше половины заболевших медработников из Подольска

В Одесской области коронавирусом заболели 123 медицинских работника.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook, передает RegioNews.

В Одесской области зафиксировано всего 583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За неделю количество пациентов увеличилось на 287 человек. Зафиксировано 5 летальных случаев, выздоровели уже 23 человека.

Крупнейшие вспышки зарегистрировано в:

- Беляевском районе - 69 человек.

- Одессе - 96 человек.

- Подольском районе - 284 человека.

По словами Куцого, большинство случаев заболевания среди медиков выявлено в Подольске, где инфицировались 86 медработников.

Кроме того, глава ОГА рассказал, что по области все медики опорных больниц получили оплаты и надбавки.

"ОГА выполнила все обязательства и провела все необходимые расчеты до конца апреля. Медики всех опорных больниц получили оплаты и надбавки", - подчеркнул он.


коронавирус карантин медики Одесса
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