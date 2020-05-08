В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков

Больше половины заболевших медработников из Подольска

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Больше половины заболевших медработников из Подольска

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook, передает RegioNews.

В Одесской области зафиксировано всего 583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За неделю количество пациентов увеличилось на 287 человек. Зафиксировано 5 летальных случаев, выздоровели уже 23 человека.

Крупнейшие вспышки зарегистрировано в:

- Беляевском районе - 69 человек.

- Одессе - 96 человек.

- Подольском районе - 284 человека.

По словами Куцого, большинство случаев заболевания среди медиков выявлено в Подольске, где инфицировались 86 медработников.

Кроме того, глава ОГА рассказал, что по области все медики опорных больниц получили оплаты и надбавки.