В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков
В Одесской области коронавирусом заболели 123 медицинских работника.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook, передает RegioNews.
В Одесской области зафиксировано всего 583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За неделю количество пациентов увеличилось на 287 человек. Зафиксировано 5 летальных случаев, выздоровели уже 23 человека.
Крупнейшие вспышки зарегистрировано в:
- Беляевском районе - 69 человек.
- Одессе - 96 человек.
- Подольском районе - 284 человека.
По словами Куцого, большинство случаев заболевания среди медиков выявлено в Подольске, где инфицировались 86 медработников.
Кроме того, глава ОГА рассказал, что по области все медики опорных больниц получили оплаты и надбавки.
"ОГА выполнила все обязательства и провела все необходимые расчеты до конца апреля. Медики всех опорных больниц получили оплаты и надбавки", - подчеркнул он.
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