В Украине могут разрешить работу кинотеатров с 1 июля

Из-за карантина кинотеатры понесли большие убытки

Фото: flickr

Из-за карантина кинотеатры понесли большие убытки

Народные депутаты фракции "Слуга народа" Павел Сушко и Александр Ткаченко обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением восстановить работу кинотеатров с 1 июля.

Об этом в Facebook сообщил депутат Александр Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, из-за карантина кинотеатры понесли большие убытки, однако ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям, так как есть большая вероятность, что зрителей не будет.

По мнению нардепа, власть должна установить конкретную дату открытия кинотеатров, а Минздрав разработать нормативы санитарных мероприятий.

Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму. Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда ни фильмов, ни зрителей нет", - написал Ткаченко.

Он считает, что если продолжится работа в карантинных ограничениях, то дату открытия можно перенести на более поздний период.

Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.

Комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям утвердила условия для работы летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая.