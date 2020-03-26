В Минобразовании заверили, что ВНО быть и рассказали когда
Как передает RegioNews, об этом она сообщила во время онлайн-брифинга 26 марта.
"Вариант окончания учебного года учащимися 11-го класса. Если мы возвращаемся за школьные парты в мае, то это будет означать, что в мае пройдет пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца до старта основной сессии", - сказала она.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, Минобразования отменило государственную аттестацию учеников четвертого и девятого классов 2020 года из-за коронавируса.
Также сообщалось, что из-за продления общенационального карантина в стране ВНО будет перенесено, а сроки проведения вступительной кампании будут изменены.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
- 16:55 26 марта WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
- 16:55 26 марта Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
- 16:55 26 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:47 26 марта В Кропивницком отменили льготный проезд
- 16:43 26 марта Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
- 16:23 26 марта Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
- 15:55 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида