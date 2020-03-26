В Минобразовании заверили, что ВНО быть и рассказали когда

В.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено и рассказала о вариантах его проведения

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В.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено и рассказала о вариантах его проведения

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