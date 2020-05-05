Учебный год в школах завершится дистанционно
Анонсированное ослабление противоэпидемических мероприятий не касается сферы образования.
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.
Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что школы и в дальнейшем будут проводить обучение дистанционно вплоть до завершения учебного года. Занятия с детьми будут продолжаться до 31 мая.
До 15 июня школы должны завершить оформление свидетельств и расписаний, а также решить вопрос о переводе детей в следующий класс. Выпускники получат документы после сдачи ВНО. Остальные ученики получит копии документов на электронную почту, а оригиналы раздадут уже в сентябре. С 1 июля учебный год завершится полностью.
В МОН призвали воздержаться от любых массовых мероприятий: последних звонков и выпускных.
Напомним, ранее правительство отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4 и 9 классов. А детям, которые живут далеко от заведения, позволили изменить место сдачи ВНО.
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