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Учебный год в школах завершится дистанционно
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05 мая 2020, 10:54 25

Учебный год в школах завершится дистанционно

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05 мая 2020, 10:54 25
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Ослабление карантина не повлияет на учебные заведения
Фото: Facebook Міністерство освіти і науки України
Ослабление карантина не повлияет на учебные заведения

Анонсированное ослабление противоэпидемических мероприятий не касается сферы образования.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что школы и в дальнейшем будут проводить обучение дистанционно вплоть до завершения учебного года. Занятия с детьми будут продолжаться до 31 мая.

До 15 июня школы должны завершить оформление свидетельств и расписаний, а также решить вопрос о переводе детей в следующий класс. Выпускники получат документы после сдачи ВНО. Остальные ученики получит копии документов на электронную почту, а оригиналы раздадут уже в сентябре. С 1 июля учебный год завершится полностью.

В МОН призвали воздержаться от любых массовых мероприятий: последних звонков и выпускных.

Напомним, ранее правительство отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4 и 9 классов. А детям, которые живут далеко от заведения, позволили изменить место сдачи ВНО.


Кабмин школа образование дети Минобразования
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