В Киевской области Mazda на бешеной скорости влетела в дерево

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 57-летний водитель Mazda не выбрал определенную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате ДТП его 22-летний пассажир получил травмы. Потерпевшего госпитализировали.

Проверка показала, что водитель находился в пьяном виде. Правоохранители его задержали.

Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.