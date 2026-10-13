В Киевской области Mazda на бешеной скорости влетела в дерево
Авария произошла в городе Бровары. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно, 57-летний водитель Mazda не выбрал определенную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате ДТП его 22-летний пассажир получил травмы. Потерпевшего госпитализировали.
Проверка показала, что водитель находился в пьяном виде. Правоохранители его задержали.
Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.
В Черкасской области столкнулись Volvo и Volkswagen: двух водителей госпитализировалиВсе новости »
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