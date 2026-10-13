Новые умиротворения Путина от Трампа, очевидно, влияют на рейтинги. Так что в издании WP выложили краткое описание, что там за предложения мира были такие для нас и европейских переговорщиков. В колонке Дэвида Игнатиуса. Его иногда стоит почитать, если хочется сливов

Новые умиротворения Путина от Трампа, очевидно, влияют на рейтинги. Так что в издании WP выложили краткое описание, что там за предложения мира были такие для нас и европейских переговорщиков. В колонке Дэвида Игнатиуса. Его иногда стоит почитать, если хочется сливов

Фото: из открытых источников

Спойлер – со времен, когда Рузвельт фактически легализовал образование грабителей и террористов под названием СССР и любитель секса с помощницами Клинтон страстно обнимал Ельцина – ничего не изменилось. Американцы упрямо спасают Россию.

Стоит сказать, что первый широко закрыл глаза на факт Голодомора в Украине, чтобы исправно покупать украденное зерно и драгоценности у тех же замученных крестьян.

Второй так хотел подружиться с Россией, что лишь в 2023 году признал свою ошибку и сказал, что если бы у Украины все-таки не отобрали ядерку – Путин бы не напал.

Примечательно – "Встреча, в которой приняли участие украинские чиновники и представители Великобритании, Франции и Германии, состоялась в гольф-клубе Shell Bay, комплексе, принадлежащем Виткоффу в Халландейл-Бич". То есть дед настолько разленился, что уже не вылезает из своего спорткомплекса.

Что же предложили Украине?

Первое.

"Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили бомбить нефтеперерабатывающие заводы друг друга как условие мирной инициативы США. Это легко для России – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Украины уже побит российскими атаками".

Только вот проблема – у РФ НПЗ еще немало, у нас Кременчуцкий НПЗ бомбили уже несколько десятков раз. Как-то несимметричные условия.

Второе.

"Сообщение для Путина будет таким: не просто заканчивайте войну с Украиной. Заключить экономическое соглашение и соглашение о безопасности с Европой, которое восстановит стабильность региона после восходящей спирали эскалации". Соглашение о безопасности РФ и Европы – это так интересно и по-новому. Европа так верит в этот пункт, что буквально день назад Урсула фон дер Ляйен анонсировала дополнительный пакет финансов на "беспилотники и ракеты" для Украины)

Три.

"Всемирный банк и инвестиционная фирма BlackRock хотят создать основу для удовлетворения бесчисленных потребностей Зеленского в денежной потребности – для восстановления разрушенных районов страны, обеспечения льгот семьям погибших и раненых солдат и восстановления разрушенной экономики. Переговорщики попросили Киев предоставить детальную смету расходов – и заверения, что эти деньги не будут разграблены послевоенными спекулянтами. Пока украинцы не предоставили цифр, но ожидается, что они это сделают в ближайшие несколько дней, если мирные усилия не рухнут". Это попытка дать взятку Зеленскому, чтобы согласился на этот план. А если не согласится – можно вспомнить лишний раз Миндича и других спекулянтов.

Четыре.

"Столпом будет экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. Одним из аспектов может быть трубопровод, несущий российскую нефть и газ в Европу, при этом Украина и Россия делят прибыль. Такой трубопровод может резко снизить европейские расходы на энергию, сказал чиновник. В дополнение к предоставлению России "долгосрочного доступа к европейскому энергетическому рынку", мирное соглашение будет определять, как и когда будут сняты существующие экономические санкции". А не на те ли самые грабли наступали в эпоху Шредера, Меркель и Орбана? Собственно, это объясняет, почему последние месяца три так активизировались выродки из AfD, которые призывают восстановить "Северный поток" и снять санкции с России.

О гарантиях безопасности

"Гарантии безопасности будут вторым важным компонентом. Украина получит обещание от Соединенных Штатов и европейских стран, что они отреагируют военным путем, если Россия снова нападет, что американский чиновник назвал эквивалентом статьи 5 НАТО. Чиновник сказал, что Россия также будет вести переговоры с Европой, которые будут решать ее проблемы безопасности, хотя непонятно, что это будет включать". Россия – гарант безопасности Европы, хехе, так мы в это и поверили.

И еще одно.

"Последняя часть соглашения была бы самой неприятной. Россия, которая начала войну, надеясь завоевать всю Украину, согласилась бы на прекращение огня вдоль существующей линии фронта, или "линии контроля", как описывают это переговорщики. Для Украины это означало бы позволить России контролировать территорию, которую она занимает, включая ожесточенно спорную территорию, известную как Донбасс. Одним из препятствий является то, что линия контроля нечеткая, учитывая небольшие сдвиги на фронте почти ежедневно". Именно в то время, когда Россию несколько остановили на фронте – самое время забирать тот Донбасс руками американцев.

На десерт предлагают посочувствовать россиянам. Тем самым детям, которые оказались молодыми оккупантами – о которых слёзно рассказывала пристроенная на Fox News жена нынешнего министра транспорта США – тупая как пробка говорящая голова, вышедшая из примитивного реалити.

"Россия понесла более 1,4 миллиона погибших и раненых. В августе Россия понесла 42 000 жертв, или около 1400 в день, по оценкам Британии", – написал Игнатиус. Поплачем все вместе между постоянными тревогами и бомбардировками Киева, Запорожья и Харькова.