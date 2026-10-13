НАБУ разоблачило чиновников на миллионной схеме: среди подозреваемых - работник СБУ

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НАБУ и САП разоблачили "теневой офис" в Киеве и чиновников, вовлеченных в незаконную схему. Речь идет о миллионном ущербе государству

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении участникам "теневого офиса" и чиновникам, причастным к схеме с завладением более 26,8 миллиона гривен АО "Укрзализныця" и ГП "Леса Украины". В общей сложности речь идет о 10 подозреваемых, среди них - действующий работник СБУ.

Эпизод первый

В мае-декабре 2024 года злоумышленники в сговоре с чиновниками ГП "Леса Украины" организовали закупку металлических поддонов и пластиковых кассет по завышенной цене. Это привело к более чем 21,5 миллиона гривен убытков.

Эпизод второй

По аналогичной схеме при закупках силовых трансформаторов для железной дороги из-за содействия должностных лиц АО "Укрзализныця" в течение сентября 2023-мая 2025 года злоумышленники нанесли ущерб более чем на 5,2 миллиона гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.