В Кировоградской области 19-летнего мужчину подозревают в убийстве подростка топором

Фото: прокуратура Кировоградской области

В селе Александровка Попельнастовской общины в Кировоградской области 19-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве 17-летнего знакомого. По данным следствия, во время ссоры он по меньшей мере четырежды ударил подростка топором по голове. От полученных травм парень погиб

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Как сообщает прокуратура, трагедия произошла в ночь на 12 октября. Ребята находились в частном доме и употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого, по версии следствия, старший из них напал на несовершеннолетнего с топором.

Утром 19-летний мужчина сам позвонил по телефону в полицию и сообщил о происшествии. Во время осмотра места стражи порядка изъяли топор со следами, похожими на кровь.

При процессуальном руководстве Александрийской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину – в лицо.