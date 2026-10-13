Депутаты Зеленского могут "слить" почти 7 млрд грн от ЕС
На эти деньги можно купить 25 тысяч перехватчиков шахедов для городов. Или 150 тысяч качественных FPV для фронта.
Напомню, что судебный комитет Рады отверг правительственный (!) законопроект №16018-1. Он криво-косо, но отвечал требованиям ЕС (после учета замечаний Венецианской комиссии).
Вместо этого "слуги" поддержали депутатский №16018. Он убирает решающий голос независимых международных экспертов в формировании Высшей квалькомиссии – органа, отбирающего судей. Очевидно, чтобы отбирать своих.
Сегодня этот законопроект собираются проголосовать в первом чтении – он 9-й в повестке дня.
И не надо рассказывать, что "доработают ко второму чтению". В первом чтении голосуют именно за концепцию. А концепция 16018 – управляемые суды вместо денег на наше выживание.
Кто нажмет "за" – опубликуем поименно.