Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции

Депутаты Зеленского могут "слить" почти 7 млрд грн от ЕС

Сегодня депутаты Зеленского сольют в унитаз почти 7 млрд грн от ЕС. В обмен на контроль над процессом избрания судей

Сегодня депутаты Зеленского сольют в унитаз почти 7 млрд грн от ЕС. В обмен на контроль над процессом избрания судей

Фото: из открытых источников

На эти деньги можно купить 25 тысяч перехватчиков шахедов для городов. Или 150 тысяч качественных FPV для фронта. Напомню, что судебный комитет Рады отверг правительственный (!) законопроект №16018-1. Он криво-косо, но отвечал требованиям ЕС (после учета замечаний Венецианской комиссии). Вместо этого "слуги" поддержали депутатский №16018. Он убирает решающий голос независимых международных экспертов в формировании Высшей квалькомиссии – органа, отбирающего судей. Очевидно, чтобы отбирать своих. Сегодня этот законопроект собираются проголосовать в первом чтении – он 9-й в повестке дня. И не надо рассказывать, что "доработают ко второму чтению". В первом чтении голосуют именно за концепцию. А концепция 16018 – управляемые суды вместо денег на наше выживание. Кто нажмет "за" – опубликуем поименно.

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