Карантин в Украине может продлиться до сентября - представитель правительства
О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить не раньше июня.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
По его словам, официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода.
О полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", - написал он.
По мнению Мокана, если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, торговых центров и массовые контакты людей между собой.
Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил он.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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