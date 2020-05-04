Карантин в Украине может продлиться до сентября - представитель правительства

Все зависит от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости

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Все зависит от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости

О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить не раньше июня.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода.

О полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", - написал он.

По мнению Мокана, если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, торговых центров и массовые контакты людей между собой.

Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил он.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Власти Киева опубликовала распоряжение, которым с 5 мая разрешили продажу еды и напитков в МАФах.