В Украине COVID-19 обнаружили у более 700 детей

140 детей находятся на госпитализации в медучреждениях

Фото: страница Николая Кулебы в Facebook

140 детей находятся на госпитализации в медучреждениях

По данным Министерства охраны здоровья, по состоянию на 30 апреля в Украине 717 подтвержденных случаев COVID-19 у детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

На амбулаторном лечении находится 577 детей. 140 несовершеннолетних госпитализированы в медицинские учреждения. Один ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наибольшее количество подтвержденных случаев среди детей наблюдается в Черновицкой области.

По данным МИНЗДРАВА, по состоянию на 30 апреля в Украине 717 подтвержденных случаев COVID-19 у детей на амбулаторном лечении... Опубликовано Николай Кулеба Четверг, 30 апреля 2020 года.

"Многих карантин уже начал утомлять. Но, к сожалению, случаи заболевания продолжаются. Игнорирование правил карантина может привести к увеличению количества случаев заболевания. Дети также не защищены от вируса. И соблюдение правил карантина необходимое для них", - отмечает Кулеба.

Напомним, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).