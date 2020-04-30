В Украине COVID-19 обнаружили у более 700 детей
По данным Министерства охраны здоровья, по состоянию на 30 апреля в Украине 717 подтвержденных случаев COVID-19 у детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
На амбулаторном лечении находится 577 детей. 140 несовершеннолетних госпитализированы в медицинские учреждения. Один ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Наибольшее количество подтвержденных случаев среди детей наблюдается в Черновицкой области.
По данным МИНЗДРАВА, по состоянию на 30 апреля в Украине 717 подтвержденных случаев COVID-19 у детей на амбулаторном лечении...Опубликовано Николай Кулеба Четверг, 30 апреля 2020 года.
"Многих карантин уже начал утомлять. Но, к сожалению, случаи заболевания продолжаются. Игнорирование правил карантина может привести к увеличению количества случаев заболевания. Дети также не защищены от вируса. И соблюдение правил карантина необходимое для них", - отмечает Кулеба.
Напомним, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
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