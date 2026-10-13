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13 октября 2026, 20:06

Российская атака вызвала пожар на складе в Киевской области

13 октября 2026, 20:06
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Фото: ГСЧС
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В Бучанском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников возник пожар в складском помещении. Спасатели потушили огонь, погибших и пострадавших нет

Об этом сообщила ГСЧС, передает RegioNews .

"На Киевщине в результате атаки российских дронов в Бучанском районе возник пожар в складском помещении", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас чрезвычайники разбирают и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Напомним, днем 13 октября россияне ударили по пункту несокрушимости в Славянске Донецкой области. Пострадали восемь человек.

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