09:36  05 травня
МОЗ: Приріст захворюваності на коронавірус дещо зменшився
08:29  05 травня
Доба на Донбасі: 12 обстрілів, один поранений
10:54  05 травня
Навчальний рік у школах завершиться дистанційно
UA | RU
UA | RU
05 травня 2020, 10:54 21

Навчальний рік у школах завершиться дистанційно

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 10:54 21
Читайте также на русском языке
Послаблення карантину не вплине на навчальні заклади
Фото: Facebook Міністерство освіти і науки України
Послаблення карантину не вплине на навчальні заклади

Анонсоване послаблення протиепідемічних заходів не стосується сфери освіти.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає RegioNews.

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що школи і надалі проводитимуть навчання дистанційно аж до завершення навчального року. Заняття з дітьми триватимуть до 31 травня.

До 15 червня школи мають завершити оформлення свідоцтв і табелів, а також вирішити питання про переведення дітей до наступного класу. Випускники отримають документи після здачі ЗНО. Решта учнів отримає копії документів на електронну пошту, а оригінали роздадуть вже у вересні. З 1 липня навчальний рік завершиться повністю.

У МОН закликали утриматися від будь-яких масових заходів: останніх дзвоників та випускних.

Нагадаємо, раніше уряд скасував державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів. А дітям, які живуть далеко від закладу освіти, дозволили змінити місце здачі ЗНО.


Кабмін школа освіта діти Міносвіти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин в Україні може тривати до вересня - представник уряду
04 травня 2020, 21:57
У Запоріжжі коронавірус виявили у семирічного вихованця дитячого будинку-інтернату
04 травня 2020, 13:53
В Україні COVID-19 виявили у понад 700 дітей
30 квітня 2020, 12:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 11:05
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »