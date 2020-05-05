Навчальний рік у школах завершиться дистанційно
Анонсоване послаблення протиепідемічних заходів не стосується сфери освіти.
Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає RegioNews.
Тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що школи і надалі проводитимуть навчання дистанційно аж до завершення навчального року. Заняття з дітьми триватимуть до 31 травня.
До 15 червня школи мають завершити оформлення свідоцтв і табелів, а також вирішити питання про переведення дітей до наступного класу. Випускники отримають документи після здачі ЗНО. Решта учнів отримає копії документів на електронну пошту, а оригінали роздадуть вже у вересні. З 1 липня навчальний рік завершиться повністю.
У МОН закликали утриматися від будь-яких масових заходів: останніх дзвоників та випускних.
Нагадаємо, раніше уряд скасував державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів. А дітям, які живуть далеко від закладу освіти, дозволили змінити місце здачі ЗНО.
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