Навчальний рік у школах завершиться дистанційно

Послаблення карантину не вплине на навчальні заклади

Фото: Facebook Міністерство освіти і науки України

Послаблення карантину не вплине на навчальні заклади

Анонсоване послаблення протиепідемічних заходів не стосується сфери освіти.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає RegioNews.

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що школи і надалі проводитимуть навчання дистанційно аж до завершення навчального року. Заняття з дітьми триватимуть до 31 травня.

До 15 червня школи мають завершити оформлення свідоцтв і табелів, а також вирішити питання про переведення дітей до наступного класу. Випускники отримають документи після здачі ЗНО. Решта учнів отримає копії документів на електронну пошту, а оригінали роздадуть вже у вересні. З 1 липня навчальний рік завершиться повністю.

У МОН закликали утриматися від будь-яких масових заходів: останніх дзвоників та випускних.

Нагадаємо, раніше уряд скасував державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів. А дітям, які живуть далеко від закладу освіти, дозволили змінити місце здачі ЗНО.