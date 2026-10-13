Фото: полиция

ДТП произошло 11 октября около 22:00 в селе Смодна в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Управляя авто Dodge Challenger, 23-летняя девушка не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего вылетела с дороги. Машина столкнулась с ограждением и электроопорой, после чего перевернулась.

От полученных травм водитель и ее 25-летний пассажир погибли на месте.

По факту ДТП следователи приступили к уголовному производству, продолжается установление всех обстоятельств трагедии.



Напомним, 11 октября около 14:20 на Львовщине автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Среди трех пострадавших – ребенок.