В Минобразовании рассказали, до какого числа можно изменить место сдачи ВНО

Такая возможность доступна тем участникам, которые живут в дали от выбранных учебных заведений

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Такая возможность доступна тем участникам, которые живут в дали от выбранных учебных заведений

Место сдачи Внешнего независимого оценивания в 2020 году можно будет изменить с 6 по 18 мая в случаях, если место жительства участников и учебное заведение находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 км друг от друга.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального передвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом в населенный пункт, указанный ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность составить тестирования в ближайшем к ним пункте проведения ВНО", − отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Изменить место прохождения участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав местоположение в прохождении сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Отмечается, что соответствующее письмо было направлено руководителям учебных заведений.

Как сообщалось ранее, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.

Напомним, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.