В Запорожье коронавирус обнаружили у семилетнего воспитанника детского дома-интерната
В КУ "Запорожский детский дом-интернат" Запорожского областного совета выявлен ребенок, зараженный коронавирусом COVID-19.
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
Как известно, это единственный подтвержденный случай заболевания в учреждении, хотя симптомы болезни наблюдаются еще у пятерых детей. Заболевшему - 7 лет.
Всего в детском доме-интернате находится 120 воспитанников - все они, а также работники учреждения, сейчас проходят тестирование на коронавирус.
Напоним, на утро 4 мая, в Запорожской области зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщалось, в еще одном запорожском общежитии выявили коронавирус - там медики проверяют около 45 человек. Среди заболевших одна женщина - медик. Её госпитализировали в областную клиническую больницу.
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