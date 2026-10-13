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13 октября 2026, 21:39

В Киевской области будут судить мать, которая нанесла тяжелые травмы новорожденной дочери

13 октября 2026, 21:39
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении 35-летней женщины, которую обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений собственной новорожденной дочери

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия женщина проживала в Обуховском районе Киевщины и самостоятельно воспитывала ребенка. Когда девочке было чуть больше двух недель, мать находилась с ней дома и нанесла младенцу не менее трех ударов руками по голове.

После этого женщина сама обратилась с дочерью к врачам. Медики обнаружили у ребенка травмы и сообщили об этом правоохранителям.

У грудного ребенка диагностировали перелом теменной кости, субдуральную гематому и кровоизлияние в вещество головного мозга. По выводам экспертов, эти повреждения были тяжелы и опасны для жизни в момент причинения. Также у девочки обнаружили ссадины на обеих щеках.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. В ходе досудебного расследования обвиняемая призналась в совершенном.

В настоящее время ребенка по решению исполнительного комитета Козинского поселкового совета временно устроили в специализированный областной дом ребенка в Белой Церкви.

Обвинительный акт был направлен в суд. Дальнейшую судьбу женщины будет определять суд.

Напомним, что в Киевской области разоблачили мужчину, который применял насилие к пасынку. В семье воспитывались трое детей.

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