Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Делок организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За 11 тысяч евро он обещал доставить киевлянина в Венгрию пешком через горную местность в обход пунктов пропуска.

Злоумышленник разработал план: клиент должен был самостоятельно доехать до Закарпатья, где его встретили бы сообщники и провели вне официальных дорог. Фигуранта задержали в одном из ресторанов Киева во время получения всей суммы средств.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Его взяли под стражу.

Злоумышленнику грозит до девяти лет заключения.

Напомним, на Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию. Фигурантке сообщили о подозрении и взяли под стражу.