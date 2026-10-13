В Киевской области отчим пытал 10-летнего мальчика

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили мужчину, который применял насилие к пасынку. В семье воспитывались трое детей

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В соцсети правоохранители обнаружили видео, где 37-летний отчим бьет 10-летнего мальчика. Мужчина причинял ребенку физическую боль и обижал пасынка.

Как выяснилось, в семье воспитывались трое детей: 8-месячная девочка и двое мальчиков 4 и 10 лет. В настоящее время все дети изъяты из семьи.

Мужчина получил подозрение. В настоящее время проверяют мать этих детей.

Напомним, что во Львовской области прокуратуры доказали в суде вину 47-летнего львовянина, который был диаконом одной из религиозных общин, в изнасиловании и развращении малолетней дочери, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.