Отключение света на 14 октября: в Укрэнерго назвали графики
В Украине 14 октября снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В среду, 14 октября, в Украине будут действовать следующие ограничения электроэнергии:
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в Укрэнерго.
Напомним, в Украине продолжает расти инфляция. Это привело к удорожанию ряда товаров и услуг.
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