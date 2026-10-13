Осень уступает зиме: вершину Поп Иван уже засыпало снегом
На горе Поп Иван в Карпатах 13 октября выпал снег. Несмотря на осень в календаре, вершину уже покрыл зимний снежный покров
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
"Вершину укрыл снег, напоминая, что в горах погода меняется очень быстро", сообщили в ГСЧС.
Спасатели призывают туристов осторожничать во время походов в горы, следить за прогнозом погоды и ответственно планировать маршруты, учитывая скорые изменения погодных условий.
Напомним, 15 сентября в Мукачевском районе в Закарпатье произошло землетрясение . Его магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера.
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Россияне атаковали Новобаварский район Харькова: раненый ребенок
13 октября 2026, 16:16Отжали двери гаража и угнали мотоцикл: в Днепре задержали двух подозреваемых
13 октября 2026, 15:59На Львовщине в результате падения российского БпЛА пострадали три человека
13 октября 2026, 15:56Российский БпЛА попал в крышу супермаркета в Харькове
13 октября 2026, 15:39В Киевской области отчим пытал 10-летнего мальчика
13 октября 2026, 14:45Уже 20 пострадавших, двое – в реанимации: подробности атаки на Ровно
13 октября 2026, 14:01На Хмельнитчине мужчина похитил полмиллиона у матери пропавшего военного
13 октября 2026, 13:45Нардепы вызвали Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме
13 октября 2026, 13:27Не захотела интима: в Одесской области мужчина облил бензином женщину и поджег
13 октября 2026, 13:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все блоги »