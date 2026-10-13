В Ровно столкнулись три автомобиля: погиб 54-летний водитель
В Ровно ночью 13 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения погиб 54-летний водитель Nissan Leaf. Водители двух других машин получили незначительные травмы и от госпитализации отказались
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Авария произошла около 00:10 по улице Академика Грушевского.
По предварительным данным следствия, 54-летний житель Ровно за рулем Nissan Leaf выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущества в движении автомобилю Volvo, которым управлял 19-летний житель Ровно. Volvo двигался по главной дороге.
После столкновения Nissan Leaf занесло, и он столкнулся с Volkswagen под управлением 61-летнего жителя Ровно. Водитель Volkswagen также двигался по главной дороге и совершал поворот.
В результате ДТП 54-летний водитель Nissan Leaf получил травмы, от которых скончался на месте. Водители Volvo и Volkswagen получили незначительные травмы, но от госпитализации отказались.
По факту аварии продолжается досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Все три автомобиля изъяли и поместили на штрафплощадку.
Напомним, 11 октября около 14:20 на Львовщине автомобиль выехал на обочину и опрокинулся . Среди трех пострадавших – ребенок.