Громко плакал: в Кировоградской области мужчина убил 6-месячного младенца

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В Кировоградской области судили мужчину за убийство ребенка. Мальчику было всего полгода

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Преступление произошло в 2019 году в одном из поселков Кировоградской области. Муж был дома пьян. Он разозлился из-за плача младенца (сына его сожительницы). Тогда он схватил шестимесячного мальчика и дважды ударил его головой о стену.

Младенец скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Экспертиза подтвердила переломы костей черепа, кровоизлияния и повреждения головного мозга.

На суде мужчина отрицал свою причастность к смерти ребенка. Однако следствие предоставило доказательства, и оно было признано виновным, после чего он получил пожизненное заключение. Мужчина пытался подавать жалобы, однако Верховный суд только подтвердил приговор.

Напомним, ранее в Полтаве приговорили к пожизненному заключению 59-летнего педофила. Злоумышленник похитил 12-летнюю девочку, изнасиловал, убил и обжег тело.