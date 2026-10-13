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13 октября 2026, 21:25

В Киеве делец продал 71 автомобиль, ввезенный как "гуманитарка" для ВСУ

13 октября 2026, 21:25
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Фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили схему незаконной продажи автомобилей, которые ввозились в Украину как гуманитарная помощь для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Организатор схемы использовал три подконтрольных благотворительных фонда. В таможню подавались документы о том, что автомобили предназначены для военных, что позволяло ввозить их без уплаты налогов и таможенных платежей. Вместо этого машины выставляли на продажу через онлайн-платформы "ОЛХ" и "АВТО.РИА". В течение 2026 года фигурант продал таким образом 71 автомобиль.

Правоохранители задержали мужчину при попытке продать очередной автомобиль. Во время обысков по месту его жительства изъяли еще два транспортных средства.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли).

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили дельца, который также продавал автомобили, ввозимые в страну как гуманитарная помощь для военных.

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Киев задержание БЭБ авто ВСУ продажа автомобили
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